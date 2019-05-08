مصر | تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ1 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ1 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم الأربعاء تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 1 يونيو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.