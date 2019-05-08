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انت الان تتابع 50 قدرة فول يوميًا لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال المهندس محمد سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اعتمد مبلغ 150 ألف جنيه لتنفيذ مشروع قدرة الفول المدمس خلال شهر رمضان الكريم، لصرف وجبات الفول يوميا للأسر الأكثر احتياجا والأَوْلَى بالرعاية، حيث توفر المحافظة 50 قدرة فول يوميًا طوال الشهر الكريم للمواطنين في جميع أحياء مدينة المنيا، على أن يكون المشروع تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة المنيا ونادي الشباب. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التوزيع يوم السبت المقبل بأحياء مدينة المنيا وعدد من القرى.
وقامت المحافظة، بإعداد 10 معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز لعرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق. وكانت المحافظة، جهزت مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها إقامة "الخيمة الرمضانية" طوال أيام شهر رمضان المبارك بمقر استراحة
وقامت المحافظة، بإعداد 10 معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز لعرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.
وكانت المحافظة، جهزت مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها إقامة "الخيمة الرمضانية" طوال أيام شهر رمضان المبارك بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل، والتي تتسع لحوالي 250 شخص يومياً.
كما تواصل المحافظة تنفيذ برنامج الأنشطة التنموية والتثقيفية لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس المّقبل.
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