انت الان تتابع خطة البرلمان: من حق الشعب معرفة كيف تصرف الحكومة أمواله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال النائب حسين عيسى، رئيس "الخطة والموازنة" بالبرلمان، إن اللجنة تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا "برلمانات العالم كله كان السبب الرئيسى فى إنشائها مناقشة الموازنة والحساب الختامى، وكل البرلمانات بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة البترول عن العام المالى 2019-2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وأضاف عيسى، أن "أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخى بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، ولا نبغى سوى الله والوطن والدولة والشعب، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسئول عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد

وأضاف عيسى، أن "أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخى بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، ولا نبغى سوى الله والوطن والدولة والشعب، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسئول عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة، فإن الجلسات علنية بحضور الصحافة والإعلام إلا فى حالات معينة تستدعى أن تكون سرية أو مُغلقة". Advertisements وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك معايير عالمية فى شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأول هذه المعايير هي حضور الصحافة والإعلام، ونقل وجهات النظر المتباينة فى إطار ديمقراطى كامل. وتابع "من حق الشعب أن يعرف كيف تتصرف الحكومة فى أمواله، الشعب هو من يمول عجز الموازنة بالودائع"، مشددا على أن التصريحات المقلقة والمُزعجة مسئولية من يُصرح وحده، وأن لجنة الخطة والموازنة تعمل "بمهنية وحرفية بفضل أعضائها والعمالقة الموجودين فيها". واختتم عيسى، كلمته قائلا: "ندعوا إلى المسئولية الكاملة، مسئولية من يطلق التصريح، ومسئولية الصحفى الأمين على المهنة ومن يوصل المعلومة السليمة للقارئ، أثق تماما فى المسئولية المهنية للصحفيين والنواب والحكومة".

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