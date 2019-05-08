شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُرسل أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمديريات الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، توزيع أرقام جلوس طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، الأحد المقبل، على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدى الامتحان فيها.

جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيتم اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.