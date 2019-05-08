شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ظهور سمكة قرش النمر «حامل» في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد عدد من الغطاسين الأجانب بشعاب «دينجراس» بمنطقة سان جون جنوب البحر الأحمر، الأربعاء، ظهور سمكتي قرش من نوع النمر، إحداهما في حالة حمل.

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وقام الغواصون بالتقاط الصور والفيديوهات مع القرش، حيث يعد هذا الحدث من الأحداث النادرة ولأول مرة يتم رصد هذا النوع من القروش، مما يؤكد تعافي البيئة البحرية.

وأكد الباحث والخبير البيئي الدكتور أحمد غلاب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذه الأحداث البيئية نادرة وفريدة وتدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة وأحدث مهمة للترويج للسياحة، خاصة بعد التقاط عدد كبير من الغواصين صورا مع القرش ويعتبر ظهوره من الحالات النادرة ويمثل دعاية للسياحة في البحر الأحمر وعامل جذب سياحي.

وقرش النمر هو نوع عالمي، أي أنه منتشر في كثير من أنحاء العالم، ويمكن العثور على قرش النمر في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، وفي كثير من الأحيان يظهر بالقرب من الشعاب المرجانية، والموانئ، والقنوات.