شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت 6/7/2019 وتستمر حتى السبت 13/7/2019.
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