شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل سكرتير عام منظمة الفرانكفونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، لويز موشيكيوابو، سكرتير عام منظمة الفرانكفونية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة للاضطلاع بدورها لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية.

وأضاف متحدث الرئاسة أن «لويز» توجهت بالشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري سواء في إطار محيطها الإقليمي أو في نطاق المنظمة.