شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يدين بشدة الهجوم الإرهابي قرب مزار صوفي شرقيَّ باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الأربعاء إثر انفجار قنبلة قرب مجموعة من قوات الأمن التي كانت تقوم بحراسة مزار صوفي شهير في مدينة «لاهور» شرق باكستان؛ ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، الأربعاء، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكل أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كل أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.