شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: إنشاء بنك للأبحاث وربطه بالتنمية بالقناة وسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين بمشاركة 450 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات بالجامعة، يشاركون بـ167 بحثًا تحت إشراف 250 عضو هيئة تدريس.

وكشف رئيس الجامعة عن إقامة أول بنك من نوعه للأبحاث العلمية والعملية لرسائل الماجيستير والدكتوراه التي تتم بالجامعة لمد أجهزة ومؤسسات الدولة بها للاستفادة بها في مشروعات التنمية والتعمير في منطقة القناة وسيناء.

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وأكد أن الجامعة بدأت تنفيذ أكبر خطة من نوعها لما وصفه بـ«رقمنة التعليم الجامعي والذكاء الاصطناعي التعليمي» من خلال تطبيق برامج الجامعة الذكية والتصحيح الإلكتروني والمناهج الإلكترونية، لافتا إلى أن الجامعة بدأت تجربة الامتحانات الإلكترونية في كلية الطب هذا العام بنجاح وإشراف ومتابعة من وزير التعليم العالي.

وقال راشد إن الرئيس السيسي كلف بتغيير ثقافة التعليم في مصر والجامعات المصرية من خلال ربط التعليم والبحث العلمى بسوق العمل مباشرة، والقضاء على النظرة التقليدية لأبحاث الماجستير والدكتوراه التي كانت مجرد وسيلة للترقي ووضعها على «الأرفف».

يذكر أن المؤتمر تضمن عرض أبحاث واختراعات بينها عربة تعمل بالطاقة الشمسية لطلبة بكلية الهندسة، ووحدات إنتاج طاقة كهربائية من الخلايا الشمسية لطلبة العلوم.

مؤتمر شباب الباحثين بجامعة القناة

مؤتمر شباب الباحثين بجامعة القناة

مؤتمر شباب الباحثين بجامعة القناة