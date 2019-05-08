شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنشئ مُصلى جديدًا بمدينة طالبات الجيزة تزامنًا مع شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من إنشاء المصلى الجديد بالمدينة الجامعية للطالبات بالجيزة؛ تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

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وقال «الخشت»، في تصريحات الأربعاء، إن إدارة الجامعة تحرص على توفير كل سبل الراحة لطلابها وطالباتها، موضحا أنه عندما زار الطالبات في مدينة الجيزة مؤخرا أكد ضرورة وجود مصلى للطالبات يتجمعن فيه ليؤدين الصلاة على غرار ما هو موجود في مدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات.

وأضاف «الخشت» أن الطالبات فرحن كثيرا بهذا القرار وقتها ولم يتوقعن بأن التنفيذ سيكون سريعا، موجها الشكر لكل من شارك في إنجاز هذا العمل العظيم في هذه الأيام المباركة، مؤكدا أنه يحرص دوما على رفع شعار المساواة في الخدمات المقدمة لطلبة وطالبات المدن الجامعية على حد سواء.

من جانب آخر، عبر عدد من الطالبات عن شكرهن لرئيس جامعة القاهرة قائلات: «سبق أن وعدتنا بآخر زيارة للمدينة، وها نحن نرى وعدكم على أرض الواقع، شكرا لوفاء أب لبناته وحرصه على راحتهن ومساعدتهن في كل شيء، لاسيما تأدية الصلاة في جو مناسب». جدير بالذكر أن الجامعة أجرت أعمال التجديد المطلوبة للمسجد الجامع بمدينة الطلاب في شهر أغسطس الماضى.