شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بلا مأوى» يتصدر مشروعات تخرج طلاب آداب إعلام طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار خطة التعاون المجتمعي لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمؤسسات الأكاديمية، نفذ 15 طالبًا وطالبة من كلية الآداب جامعة طنطا مشروع تخرجهم عن أطفال بلا مأوى، حيث قاموا بعمل تقارير تليفزيوينة من داخل مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية، كما تجولوا مع فريق الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها في الشارع وكيفية تقديم الخدمة للاطفال بلا مأوى.
وشاركت الوزارة في احتفالية مشروعات التخرج التي نظمتها كلية الآداب جامعة طنطا والتي احتوت على 11 مشروع تخرج لطلاب الإعلام من بينهم أطفال بلا مأوى.
وأكد حازم الملاح، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبه، قدم الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب جامعة طنطا، شكره لوزارة التضامن الاجتماعي لمجهوداتها في القضايا الاجتماعية وتبنيها لقضية أطفال الشوارع والمشردين وطالب بتعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة. وفي النهاية كرمت الكلية الوزارة نظير مجهوداتها لمساعدة طلاب الكلية على إنجاز مشروع التخرج.
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