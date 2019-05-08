شكرا لقرائتكم خبر عن والد شهيد الدقهلية: «وعدني يفطر معنا أول يوم رمضان وتركنا وفطر في الجنة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال والد الشهيد محمد الراعي عبدالمنعم، الذي استشهد أول يوم رمضان بسيناء: «ابني وعدني أنه هيفطر معنا في رمضان، لكنه رجع جثة في صندوق وتركنا وراح يفطر في الجنة». وجلس والد الشهيد أمام منزله بقرية الجلالية، التابعة لمركز السنبلاوين، يتلقى العزاء في نجله، وهو لا يصدق أنه لن يراه مرة أخرى.

وأضاف والد الشهيد لـ«المصري اليوم»: «ابني خلص دراسته وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم مدني من جامعة الزقازيق، بمجرد انتهاء دراسته قدم أوراق تجنيده في نفس الوقت اللي أخوه أحمد بيقضي الخدمة العسكرية، ومحمد أصبح مجند في الجيش من حوالي 7 شهور، ولم أره من 28 يومًا، والمفروض إجازته تكون كل شهر، ولما اتصلت عليه في التليفون أكد لي أنه سيفطر معنا أول رمضان وكنا منتظرينه علشان هو عمره ما خلف وعده، وكنا نبحث له عن بنت الحلال ليخطبها، لأني كان نفسي أفرح بيه».

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وأضاف: «من ساعة لما صحيت علشان أصلي فجر أول يوم ومضان وقلبي كان حاسس إن في حاجة هتحصل، لكن متخيلتش إن ده هيكون آخر يوم في عمر ابني»، وتابع: «أنا سعيد إن ابني شهيد، وسيأخذنا معه في الجنة لكن ألم الفراق صعب، وأنا بأتعذب كل ما أفكر إني مش هشوفه تاني».

وعن كيفية علمه بخبر استشهاد نجله، قال: «يوم الوفاة حضر للبيت غفير من القرية لخبرنا لكنه لم يستطع أن يقول لي شيئا ومشي دون أن يخبرني، لكنه أخبر العائلة ولما علمت منهم اتصلت على «محمد» فوجدت تليفونه مغلقًا، فاتصلت على شقيقه «أحمد» وكان في كتيبته بالجيش فذهب إلى الإسماعيلية وحضر بجثة شقيقه الشهيد ومشي في جنازته، وهو بملابسه العسكرية وسط قيادات الجيش الذين حضروا الجنازة».

وأضاف: «المحافظ وهو بيعزيني في جنازة ابني الشهيد وعدني بإطلاق اسمه على المدرسة الثانوية بالقرية، وأن يتم وضع لافتة كبيرة باسمه في مدخل القرية، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه له لتخليد اسمه وحتى لا ينسى أهالي القرية سيرته».

يذكر أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات الجيش والتنفيذيين شاركوا في تشييع جنازة الشهيد في أول يوم رمضان.