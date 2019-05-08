شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الثقافة والهجرة والتضامن والآثار يضعون الخطة الأولية للاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، كلًا من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عناني، وزير الآثار، لوضع التصور والخطة الأولية لمقترح وزيرة الهجرة بإعداد فعاليات لبرنامج الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا خلال يوليو المقبل، وذلك بمجرد صدور القرار النهائي من برلمان أونتاريو في هذا الشأن، والذي يمكّن الجالية المصرية من الاحتفاء بوطنهم بشكل رسمي، ويعد امتدادًا لاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة، والتي تخلّد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة.

وخلال اللقاء، أشارت وزير الدولة للهجرة إلى أن إقامة شهر للحضارة المصرية في كندا جاء كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو، وأول برلماني مصري منتخب، مؤكدة مساندة الوطن لجهود أبنائها في الخارج، والهادفة إلى تعزيز العلاقات بين وطنهم الأم والبلاد التي يقيمون بها، وثمنّت دور الجالية المصرية في كندا، والتي تعد نماذجًا إيجابيًا تعمل على التعريف بإنجازات وتاريخ وطنهم الأم.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى أن هذا الحدث يمثل ولأول مرة اعترافًا رسميًا بمساهمة المصريين الفاعلة والمؤثرة في النسيج الوطني الكندي متعدد الروافد ويعد تطورًا كبيرًا في النشاط السياسي للجالية بما يعكس ثقلها وقوتها ومدى تأثيرها السياسي، لافتة إلى الفترة الزمنية التي تتم إتاحتها في جلسات البرلمان لكلمات عن مصر وأبنائها وتنظيم استقبال وفعاليات داخل المبنى تتم دعوة كل البرلمانيين لها مما يساهم في التعريف بجهود الجالية المصرية في دوائر صنع القرار، هذا إلى جانب المراسم الرسمية لرفع العلم المصري على البرلمان كل عام، كما أشادت بقرار الحكومة الكندية الإيجابي، والذي صدر مؤخرًا بتحديث الإرشادات لمواطنيها والخاصة بالسفر إلى مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشاركة تعد النشاط الأول للوزارة في كندا، وتقدمت باقتراح لتنظيم معرض للحرف والملابس التراثية والتقليدية من إنتاج المرأة المصرية يضم مشغولات يدوية، فخار، منتجات بخامات مختلفة وغيرها والتي تعبر عن الطبائع المتنوعة للمحافظات المصرية، إلى جانب معرض آخر لمنتجات جمعية أطفال بلا مأوى، وذلك ضمن خطة المعارض الخارجية، مشيرة إلى تنقل هذه المعارض مع الفعاليات الفنية التي تقدم بعدد من المدن الكندية.

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وأكد وزير الآثار أن الحدث يعد ترويجًا للحضارة المصرية ويتيح الفرصة للتعريف بالإنجازات التي تحققت في البلاد والمشروعات الضخمة الجاري تنفيذها، واقترح أن تضم الفعاليات عددًا من المحاضرات تتناول تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني، وتلقي الضوء على موروثها الحضاري، وكذلك عقد أمسيات تستعرض الاكتشافات الأثرية الحديثة ومدلولها في التراث الإنساني، كما طرح فكرة إطلاق دعوة في مختلف الأوساط الكندية لزيارة مصر والتعرف عن قرب على تراثها وحضارتها العريقة.

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة إن تنظيم شهر للحضارة المصرية في كندا يعد انتصارًا جديدًا لقوة البلاد الناعمة، كما أنه يحقق استراتيجية الدولة في ترسيخ الهوية لأبنائها في الخارج ويغرس روح الانتماء للوطن في وجدان الأجيال الجديدة منهم، إلى جانب مد جسور التواصل مع الشعوب لإبراز الريادة المصرية في شتى المجالات، مضيفة أن الرؤية الأولية للاحتفالات بهذه المناسبة تشمل تنظيم قافلة ثقافية تضم مجموعة ضخمة من الفعاليات تحتوي على أطر متكاملة تبرز الطابع المميز للحضارة والإبداع المصري، وتتضمن معرضًا للكتاب وآخر للحرف التراثية والتقليدية وعروضًا فنية متنوعة إلى جانب أمسيات أدبية وشعرية بمشاركة نخبة من أعلام وشباب المفكرين والأدباء.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على إعداد مذكرة بمقترح الاحتفال لتقوم وزيرة الهجرة بعرضها على رئيس الوزراء، فور صدور قرار البرلمان الكندي في ٦ يونيو المقبل، والخاص بالاحتفال بشهر الحضارة المصرية.

جدير بالذكر أن المصري شريف سبعاوي، عضو برلمان أونتاريو الكندي، قد تقدم بمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 إلى البرلمان، والذي يقضي بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصري، بما يمكّن المصريين من الاحتفال به في كندا بشكل رسمي، حيث أجريت قراءة أولية لمشروع القرار.

وأبدى القائمون على تلك القراءة موافقة مبدئية على أن تُجرى القراءة الثانية، وتُفتح النقاشات حولها في 6 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فور تلقي الموافقة الملكية، وعليه يصبح يوليو من كل عام شهرًا للحضارة المصرية في كندا يفخر خلاله أبناء الوطن بماضيهم العريق.

وزراء الهجرة والثقافة والتضامن والآثار يضعون خطة للاحتفال بشهر التراث المصري فى كندا