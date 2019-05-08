شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«فؤاد» و«شعراوي» و«التراس» يناقشون الملامح النهائية لمنظومة المخلفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم التعاون والتنسيق بين البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وباقي الجهات المعنية لوضع الملامح النهائية لمنظومة المخلفات الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة منظومة المخلفات، والذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور على السيسي، ممثل وزارة المالية، ود. أمل زكريا، ممثل وزارة التخطيط.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن إدارة المنظومة تعد عملية تعلم ولها دروس مستفادة، ولابد من عمل تقييم سنوى للمنظومة لمتابعتها وتطويرها بشكل مستمر وكذلك ضرورة دمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة من خلال إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة.

العصار وفؤاد وشعراوي والتراس يناقشون الملامح النهائية لمنظومة المخلفات الجديدة