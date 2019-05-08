شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لاستغلال الأكل الفائض من عزومة رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشتهر شهر رمضان الكريم بكثرة العزومات وتواجد بقايا طعام مختلفة نتيجة تقديم أكثر من نوع على المائدة، الشيف غادة نوارة، مع رضوي الشربيني، قدمت عدد من الأفكار لاستغلال بقايا الطعام وتقديمها بشكل جديد على السفرة. من هذه الأفكار أن تواجد لديك بقايا «مكرونة بايتة»، يمكن أن يضاف لها الجبن والبشاميل وتدخل الفرن فتتحول لطاجن مكرونة، وأكلة جديدة.

في حالة وجود بقايا لحمة، يمكن تقطيعها وإضافة صويا صوص، ثوم وزنجبيل، وتشوح لتقدم على طريقة اللحمة الصيني، وتُقدم إلى جانب أرز أبيض.

أو تقدم على هيئة شاروما، من خلال تقطيعها مع الفلفل الألوان وتوضع في الخبز الصاج، وتحمر في الفرن وتقدم مع الثومية. في حالة وجود ورق عنب، يمكن تقديمه بارد مع وضع الزبادي عليه ليعاد تقديمه كنوع من المقبلات وليس طبق رئيسي.