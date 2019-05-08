شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة بالمنيا ترتدي قميص محمد صلاح في الامتحان.. وتوضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات بمدينة المنيا، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات، وشدد سيادته على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان.

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ولكن اللافت في الجولة ما قامت به إحدى الطالبات بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات، حيث قامت بارتداء تي شيرت اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أثناء أداء الامتحان وجاء رد لطالبة بعد توجيه السؤال عن السبب وراء اعتماد تي شيرت صلاح: «بتفاءل به».

كما تفقد عزب لجنة امتحانات النقل بمدرسة كفر المنصورة الابتدائية والاطمئنان على حسن سير امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وحضور الطلاب والمعلمين.

وقرر «عزب» التأكيد على الحضور وقيد الغائب أو المتأخر عن الحضور بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالمعلمين، والتأكيد على أهمية الانتظام والانضباط في فترة عقد الامتحانات.