شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يضبط 3544 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

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وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3544 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 70 مخالفة تجاوز سرعات و1543 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 72 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و63 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 50 دراجة بخارية وسيارة.