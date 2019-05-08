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حى حدائق القبة يدفع بمعداته لمواجهة أزمة النظافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرب عمال شركة النظافة المسئولة عن أعمال النظافة بحى حدائق القبة بالقاهرة، عن العمل، بعد امتناع الشركة عن دفع رواتب العمال لأكثر من شهر، مما أدى لظهور أزمة فى النظافة بشوارع الحى. 

 

وكان من المقرر أن ينتهى عقد الشركة بعد شهرين من الآن، تمهيدا لبدء المنظومة الجديدة التى طبقتها المحافظة بعدد من أحيائها عقب انتهاء عقود الشركات الأجنبية، وتعتمد تلك المنظومة على الجمع السكنى. 

 

من جانبه أكد اللواء محمد سالم رئيس حى حدائق القبة، أن الحى دفع بمعداته بالتعاون مع هيئة النظافة بالقاهرة، والتى وفرت عمال لنظافة الشوارع، مشيرا إلى أن الشركة الأجنبية تصدر أزمات قبل خروجها من الحى وانتهاء عقدها. 

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وأضاف رئيس حى حدائق القبة، لـ"الخليج 365" أن مستوى النظافة تأثر بالحى ولكن الحى يسعى بكل امكانياته لإنقاذ الموقف، مقدما اعتذاره لسكان الحى، مناشد بالتعاون فى عدم إلقاء القمامة فى الشوارع وانتظار متعهد الجمع. 

 

 

وأشار سالم، إلى أنه سيتم التعجيل بتطبيق المنظومة الجديدة للنظافة بعد امتناع الشركة عن العمل، لمنع تراكم القمامة فى الشوارع. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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