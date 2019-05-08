شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل سكرتير عام منظمة الفرانكفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "لويز موشيكيوابو" سكرتير عام منظمة الفرانكفونية".

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد، خلال اللقاء، الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة للاضطلاع بدورها لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية.

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من جانبها، وجهت "لويز" الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري سواء في إطار محيطها الإقليمي، أو في نطاق المنظمة.