وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. Advertisements وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثانى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6/7/2019 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 13/7/2019.

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