ضبط 1680عبوة مشروبات سريعة التحضير فاسدة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيت: تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط أمين عهدة بحوزته 1680عبوة مشروبات سريعة التحضير غير صالحه للاستخدام الأدمي بمدينة نصر. تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "أمين عهدة" بأحد المجمعات الاستهلاكية- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 1680 عبوة "مشروبات سريعة التحضير") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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