الداخلية: ضبط منفذي حادث سرقة حقيبة مجوهرات بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة مشغولات ذهبية بالجيزة.

تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس، بمديرية أمن الجيزة، من صاحب محل كائن بشبرامنت بدائرة المركز، بأنه عقب قيامه بغلق محله فوجئ بقيام ثلاثة مجهولين مُلثمين يستقلون دراجة نارية بخطف حقيبة "كانت معلقة على كتفه" وبداخلها 1.250 كيلوجرام من الذهب، وحال محاولة الأهالي ضبطهم أطلق أحدهم الخرطوش في الهواء وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث من اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الحادث وهم 5 أشخاص: مزارع، عاطل محكوم عليه في قضية "نصب"، وعاطل، له معلومات جنائية، وعاطل، محكوم عليه في قضية "غش تجاري"، وعامل، مقيمين بالبدرشين.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا الأخير، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول باتفاقه مع باقي المتهمين على سرقة المجني عليه حيث قام الثاني برصد تحركاته وبتاريخ الواقعة توجه باقي المتهمين مستقلين دراجة نارية قيادة الخامس وتمكن الثالث والرابع من خطف الحقيبة من المجني عليه وأثناء استغاثته بالأهالي وخشية ضبطهم أطلق الثالث عيارًا ناريًا في الهواء من بندقية خرطوش لتفريقهم والهروب.

وأرشدوا عن السلاح المستخدم و16 طلقة لذات العيار ومبلغ 117.600 جنيه من متحصلات بيع المشغولات الذهبية لعميلين سيئ النية "جواهرجي، مقيم دائرة مركز شرطة الحوامدية- صاحب محل مصوغات بدائرة قسم شرطة الجمالية" وأمكن ضبط الجواهرجي وأرشد (عن 256.90 جرام من المشغولات الذهبية ومبلغ 10 آلاف جنيه حصيلة بيع جزء من المشغولات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.