"القومي للترجمة" يشارك في معرض ثيسالونيكي للكتاب باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، في الدورة السادسة عشر لمعرض ثيسالونيكي الدولي للكتاب في الفترة من (٩-١٢ مايو).

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يضم جناح المركز القومي للترجمة بالمعرض أهم الترجمات التي قدمها المركز للقارئ العربي عن اللغه اليونانية.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يقيم ضمن البرنامج الثقافي للمعرض ندوة بعنوان "أثر الحضارة اليونانية في النهضة المصرية.. الترجمة والمسرح نموذجا" يحاضر فيها الدكتور خالد رؤوف مترجم اللغه اليونانية والدكتور هشام حسن أستاذ الفلسفة اليونانية بالجامعة الأمريكية في أثينا.