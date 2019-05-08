المترو: تركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة قبل العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن الشركة ستنتهي من تركيب بوابات التذاكر الجديدة بنهاية شهر مايو الجاري بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وأضاف "عبدالهادي"، لمصراوي، الأربعاء، أن الشركة بدأت خطة تغيير بوابات الدخول بعد 30 عاما، منذ 1987 بالخط الأول "المرج- حلوان"، و1992 بالخط الثاني "شبرا الخيمة- المنيب"، موضحا أن الخطة مقسمة على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى عام 2011 بتركيب 600 بوابة تعمل بالكارت الذكي لـ"الاشتراكات".

وتابع: "عام 2018 بدأت المرحلة الثانية، بتركيب 850 بوابة تعمل بالنظامين الاشتراكات والرحلة اليومية، بتكلفة 160 مليون جنيه"، مؤكدا أنه بانتهاء شهر مايو الجاري ستكون جميع المحطات مجهزة بالبوابات الجديدة.

وأوضح متحدث المترو، أن الشركة أدخلت 20 قطارا مكيفا على الخط الأول بتكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه، بجانب إدخال 4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، كما سيتم إدخال 6 قطارات جديدة في عام 2020.