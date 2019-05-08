طلب إحاطة بشأن نقص الحضانات بالمستشفيات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، بشأن النقص الشديد في عدد حضانات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفيات بما يعرض حياة الأطفال للخطر، وبشكل خاص في الاماكن النائية.

وأوضح قلدس، في طلبه، أنه في ظل هذا النقص يلجأ الأهالي إلى المراكز الخاصة التي تبلغ تكلفة اليوم الواحد في بعضها إلى أكثر من 1000 جنيه، بالإضافة للمعاناة من سوء المعاملة من قبل الجهاز الطبي والتمريضي بالمستشفيات، مضيفًا، أن السبب الرئيسي في نقص الحضانات هو زيادة أعداد المواليد بما يسبب التكدس وزيادة الطلب على الحضانات.

وطالب النائب بزيادة الاهتمام من قبل المسئولين بالمستشفيات الحكومية وعمل حضانات جديدة، والقضاء على الأعطال المتكررة بالحاضانات، بالإضافة للاهتمام بمستوى الخدمة والحرص على تعقيم العاملين للحضانات، وارتدائهم الزي قبل الدخول.