وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين محمد: اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، في بيان، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6/7/2019 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 13/7/2019.

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