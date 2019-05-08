9 إجراءات من محافظة القاهرة استعدادًا لامتحانات الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية لتأمين المدارس الموجود بها لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، وعدم السماح بوجود أي سيارات أو إشغالات أو باعة جائلين في محيط المدارس، وتكثيف حملات النظافة حولها حرصًا على راحة وسلامة الطلاب.

وشدد عبدالعال، وفق بيان، اليوم الأربعاء، على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تجهيز كافة اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين، والاستعداد لمرحلة التصحيح وتجهيز الكنترولات فور الانتهاء من اجتياز الامتحانات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حسن سير وتنظيم الامتحانات، ومراجعة النظافة العامة ودورات المياه داخل المدرسة وتوفير سبل الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في مناخ ملائم، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة وأدوات الإسعاف السريع بكل لجنة، ومراجعة وسائل الدفاع المدني.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019 بمدارس القاهرة ستنطلق يوم السبت القادم الموافق 11/5/2019 في تمام التاسعة صباحًا بمادتي اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية، وتكون مدة زمن الإجابة في الامتحان الأول ساعتين ونصف، بينما في الثاني ساعة ونصف فقط.

وتقرر أن يؤدي الطلاب مادتي الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال اليوم الثاني الموافق الأحد 12 مايو الجاري، ومادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم الاثنين الموافق 13 مايو، ومدة كل منهما ساعتين، ثم يدخل الطلاب مادة الهندسة يوم الثلاثاء، ومادة العلوم الأربعاء، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 16 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية ومدة الامتحان ساعتين من التاسعة للحادية عشر صباحًا.