ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018- 2019 بمدارس القاهرة تنطلق يوم السبت المقبل 11/5/2019 في تمام التاسعة صباحًا بمادتي اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية، وزمن الإجابة في الامتحان الأول ساعتين ونصف، بينما في الثاني ساعة ونصف فقط.

وأضاف عطية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الطلاب يؤدون امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال اليوم الثاني الموافق الأحد 12 مايو الجاري، ومادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم الاثنين الموافق 13 مايو، ومدة كل منهما ساعتان، ثم يدخل الطلاب مادة الهندسة يوم الثلاثاء، ومادة العلوم الأربعاء، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 16 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية ومدة الامتحان ساعتين من التاسعة للحادية عشر صباحًا.