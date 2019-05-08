- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على المديريات التعليمية، بشأن الاستعانة بآراء المعلمين، عند تأليف المناهج التعليمية الجديدة للسنوات المقبلة، بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0".
وجاء بالمنشور: "نظرا للأهمية القصوى، التي توليها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية والعمل على نشر ثقافة النظام الجديد، والاهتمام بآراء المعلمين للاستعانة بها في جمع معلومات استرشادية للقائمين على كتابة المناهج الجديدة خلال الأعوام القادمة، ولكي يكون المنتج النهائي متوافقا مع متطلبات المعلمين وفق تأكيدات وزير التربية والتعليم، يرى الخبراء والمعدون للمناهج أخذ توصيات من المعلمين في صورة استبيان يقدم إليهم للرجوع إلى نتائجه وتضمينها في المناهج الجديدة للسير على وتيرة واخدة واتفاق الرؤى في المحتوى النهائي".
ووجهت الوزارة بنشر الاستبيان على المعلمين بجميع المدارس بالصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي وذلك على الرابط التالي: Www.surveymonkey.com/r/egypt-curriculum، وتأكيد استكماله في موعد غايته 20/5/2019.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تستعين بآراء المعلمين في تأليف المناهج الجديدة -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.