"التعليم" تستعين بآراء المعلمين في تأليف المناهج الجديدة -صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على المديريات التعليمية، بشأن الاستعانة بآراء المعلمين، عند تأليف المناهج التعليمية الجديدة للسنوات المقبلة، بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0".

وجاء بالمنشور: "نظرا للأهمية القصوى، التي توليها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية والعمل على نشر ثقافة النظام الجديد، والاهتمام بآراء المعلمين للاستعانة بها في جمع معلومات استرشادية للقائمين على كتابة المناهج الجديدة خلال الأعوام القادمة، ولكي يكون المنتج النهائي متوافقا مع متطلبات المعلمين وفق تأكيدات وزير التربية والتعليم، يرى الخبراء والمعدون للمناهج أخذ توصيات من المعلمين في صورة استبيان يقدم إليهم للرجوع إلى نتائجه وتضمينها في المناهج الجديدة للسير على وتيرة واخدة واتفاق الرؤى في المحتوى النهائي".

ووجهت الوزارة بنشر الاستبيان على المعلمين بجميع المدارس بالصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي وذلك على الرابط التالي: Www.surveymonkey.com/r/egypt-curriculum، وتأكيد استكماله في موعد غايته 20/5/2019.