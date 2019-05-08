مصر | أقوال المصابين في حريق حارة اليهود: "النيران التهمت بضاعتنا ودمرت مستقبلنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أقوال المصابين في حريق حارة اليهود: "النيران التهمت بضاعتنا ودمرت مستقبلنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد هاني، التحقيق في واقعة اشتعال النيران في محلات حارة اليهود بمنطقة الموسكي بسبب ماس كهربائي.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين ومعظمهم من عمال المحلات الذين أكدوا أن الحريق التهم منطقة تجارية كاملة وقضى على ممر الشهابوري، الذين يعملون به موضحين أنه أثناء عملهم تفاجئوا بأنفجار كبير وبمحاولة استطلاع الأمر وجدوا العمال يقولون أن هذا ماس كهربائي ولع في المحلات والمخازن، وبعضهم شب فيه الحريق أثناء محاوله أنقاذ البضائع من المحلات والعض أصابه الاختناق الشديد.

واستلمت النيابة عدد من التقارير الطبية من مستشفى سيد جلال وأحمد ماهر، خاصين بالحالات المصابة بالاختناق والتي تم إسعافها وخروجها في الحال حيث أن حالتها بسيطة وجروحهم سطحية باستثناء حالتان، واحدة تعاني من حروق من الدرجة الأولى 10%، والأخرى اشتباه بكسور.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من ملاك المحلات التجارية الذين اكدوا عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة موضحين أن الحريق شب عقب صلاة الجمعة في المحلات عقب اندلاعها في محل العطور وامتداده لعدد من مخازن المفروشات التي صعب السيطرة عليها فساعدت على انتشار الحريق موضحين أن السبب يرجع مثلما يقول العاملون في محل العطور بسبب ماس كهربائي ناتج من جهاز التكييف بسبب درجات الحرارة العالية.

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وأضافوا أنهم يعملون كل يوم في المنطقة، وكانوا متواجدين وقت انتشار النيران لأن يوم الجمعة يعتبر سوق في منطقة العتبة والموسكي والجميع يستغلون أجازتهم للنزول وشراء متطلباتهم، مؤكدين أن أي محل أو مخازن بداخله بضاعة تجارية تتعدي المليوني جنيهًا، وان الحريق التهمت أموالهم، ودمرت مستقبلهم مؤكدين أنهم يتبعون شروط السلامة المهنية، ولكن النيران كانت سريعة فخرجوا للنجاة بأنفسهم.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة أن الحريق شب في مول تجاري بممر الشابوري في منطقة حارة اليهود، مكون من أربعة طوابق حيث شبت النيران في الطابق الرابع في محل عطور حيث شب ماس كهربائي في جهاز التكييف بسبب ارتفاع دراجات الحراراة، وتبين أن نتيجة وجود المواد الكيمائية التي تصنع منها العطور، تفاعلت مع النيران بسرعة شديدة فانتقلت إلى عدد من مخازن المفروشات المجاورة والمحلات والتي ساعدت على انتشار النيران بسرعة كبيرة وتضرر العديد من المحلات.

وكانت نيابة الجمالية قررت سابقًا ندب الأدلة الجنائية ؛ لمعاينة حريق شب في محلات عطور في منطقة الموسكي، لحصر الخسائر والتلفيات، وإعداد تقرير عن الحريق وكشف أسبابه وملابساته.