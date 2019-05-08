مصر | الإعدام لـ٥ متهمين بقتل مواطن في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام لـ٥ متهمين بقتل مواطن في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه جابر، بالإعدام شنقا لـ٥ متهمين بقتل مواطن على إثر خلاف مسبق على سعر مواد مخدرة، في منطقة البساتين.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين "محمد ع."، و"رشاد ع."، و"عباس ع."، و"عماد ح."، و"مصطفي ح."، قاموا بقتل المجني عليه "أحمد غريب" عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما اختلف مع المتهم الأول قبل الواقعة بعدة أيام على سعر المواد المخدرة.

أشارت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول استعان بالمتهمين الآخرين، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وبيضاء، وتوجهوا إلى مكان تواجده، واقتسموا الأدوار، فأطق أولهم صوبه عيارا ناريا، فيما تواجد الباقين للشد من أزره فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.