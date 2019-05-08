مصر | ضبط 415 كيلو دواجن فاسدة داخل محل بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 415 كيلو دواجن فاسدة داخل محل بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، 415 كبلو دواجن فاسدة داخل محل بالمقطم.

تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك محل لتجارة الدواجن ومصنعاتها - بدائرة قسم شرطة المقطم لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 415 كيلو جرام "مقطعات دواجن، كبد قوانص، دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.