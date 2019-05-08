مصر | "السبكي" يتهرب من العقد المبرم مع "صدى البلد" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السبكي" يتهرب من العقد المبرم مع "صدى البلد" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشرت جريدة الخليج 365، المستندات التابعة للعقد المبرم بين كل من إدارة صدى البلد والمنتج أحمد السبكي، والذي قام فيها الأخير بالإخلال ببنود العقد، بعد أن قام بالتعدي على صحفيين داخل مقر صدى البلد بالمهندسين.

والجدير بالذكر اقتحم المنتج أحمد السبكي و11 بودي جارد، أول أمس، موقع صدى البلد والاعتداء على الصحفيين والعاملين بالموقع، حيث سجلت كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع، لحظة اقتحام مقر الموقع وإتلاف محتويات الموقع.

وهدد السبكي، الصحفيين والعاملين بالموقع واعتدى عليهم وأتلف ممتلكات الموقع وعدد من المكاتب وأجهزة الكمبيوتر.