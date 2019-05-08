أخبار مصر | "إيريك أوشلان" مديرًا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيريك أوشلان" مديرًا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة العمل الدولية، تولي إيريك أوشلان بدءا من 1 أبريل الماضي، منصب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا؛ وذلك عقب توليه منصب القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة منذ يونيو 2018، خلفا لـ"بيتر فان غوي"، الذي تم ترقيته لمنصب نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لدول أفريقيا.

إيريك أوشلان هو اقتصادي فرنسي حائز على شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة بانتيون- أسّاس بباريس.

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وشغل إيريك أوشلان لأكثر من 13 عامًا منصب مستشار أول لأوروبا في المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE)، وهي أكبر منظمة أصحاب أعمال تتعامل مع قضايا العمل والقضايا الاجتماعية، حيث قام بإدارة مشروعين لمنطقة غرب البلقان لتعزيز الحوار الاجتماعي والتشغيل.

وفي عام 2012، انضم إيريك إلى منظمة العمل الدولية كأخصائي أول أصحاب الأعمال لدول شمال أفريقيا، حيث كان مسؤولًا عن تقديم الدعم الفني لمنظمات أصحاب الأعمال في 12 دولة.

وتأسست منظمة العمل الدولية في عام 1919، في وقت يتسم بالتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وانضمت مصر إلى منظمة العمل الدولية في عام 1936؛ في حين أنه تم تأسيس مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة في عام 1959 "100 عام منظمة العمل الدولية، 60 عام في أفريقيا ومصر".