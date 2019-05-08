أخبار مصر | مفتي الجمهورية يدين بشدة الهجوم الإرهابي قرب مزار صوفي شرقيَّ باكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية يدين بشدة الهجوم الإرهابي قرب مزار صوفي شرقيَّ باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الأربعاء إثر انفجار قنبلة قرب مجموعة من قوات الأمن التي كانت تقوم بحراسة مزار صوفي شهير في مدينة "لاهور" شرق باكستان؛ ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الأربعاء، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.