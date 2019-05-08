أخبار مصر | محافظ الجيزة: حجز إداري لأي منشأه تضع الملصقات والإعلانات على الحوائط ‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: حجز إداري لأي منشأه تضع الملصقات والإعلانات على الحوائط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت محافظة الجيزة عن توقيع الحجز الإداري وغرامات مشدده لأي منشأة أو مصنع أو شركة أو مؤسسة أو أفراد تقوم بكتابة الإعلانات أو وضع ملصقات على الأسوار أو الحوائط أو الجدران بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات على الأسوار، يؤدى إلى تشويه المنظر العام للشوارع والطرق، الأمر الذي لا يتماشى مع سعي الدولة للتغيير وتطوير المنظر العام بالشوارع وتجميلها وبناء بنية تحتية جيده للطرق.
وأكد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل مع كل ما يشوه المنظر العام للطرق كالكتابة على الأسوار والإعلانات والملصقات بكل حزم وتنفيذ الحجز الإداري على الفور للمخالف.
جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ بأحياء العمرانية والهرم وبولاق الدكرور، حيث أكد المحافظ أنه تم التشديد على إزالتها من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق، مؤكدا أن الإعلان دائما يتضمن اسم المعلن ورقم الهاتف مما يسهل الوصول إلى المخالف واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده.
وتحذر محافظة الجيزة من القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية، كما تأكد المحافظة على ضرورة ان يتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المجهودات التى يتم بذلها لتطوير وتجميل الشكل العام للطرق والشوارع بالمحافظة.