أخبار مصر | ننشر أسماء القوائم الأولية للمرشحين على مقعد نقيب العلميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء القوائم الأولية للمرشحين على مقعد نقيب العلميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للعلميين، القوائم الأولية، للمرشحين على مقعد نقيب العلميين، وضمت القوائم 14 مرشحا، وهم سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، الدكتور محمد عيسى، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا، رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية.

كما ضمت أحمد فتحي عبد الصمد، السيد السيد محمد موسى، جمال أحمد متولي، حسن هلال محمد السيد، شريف حسني حسن سرور، عبد العال حسن عطية، محمد السيد محمود راشد، محمد شرف الدين زكي، محمد محمود عيسى أحمد.

وكان مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، قد فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، من السبت 27 أبريل الماضي، وحتى الجمعة 3 مايو الجاري.

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علي أن تجري الأنتخابات يوم السبت 18 مايو المقبل، من الساعة العاشرة صباحا وحتي السادسة مساءا، في كافة فروع الجمهورية.

وكانت وافقت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، علي سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام، وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.

كما وافقت العمومية، أيضا علي: تفعيل نصوص مواد القانونمن المادة ٩٨ وحتي ١١١، من قانون النقابة طبقا لما يسفر عنه التحقيق، واحالة كافة المخالفات المالية والقانونية للجهات القضائية ونيابة الأموال العامة، الغاء كافة القرارات التي صدرت عن النقيب بتاريخ ٢٩ مارس الماضي، من خلال الجمعية العمومية التي دعا إليها بالمخالفة للقانون.