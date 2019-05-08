أخبار مصر | العثور على نقوش ملكية عمرها 6000 عام في أسوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على نقوش ملكية عمرها 6000 عام في أسوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بمنطقة وادي أبو صبيرة على أوائل النقوش الملكية في الصحراء الشرقية شمال شرق أسوان.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن النقوش ترجع للعصر النيوليتي "نهاية العصر الحجري الحديث" وعصر ما قبل الأسرات وبداية التاريخ المبكر.

كما استطاعت البعثة اكتشاف مئات النقوش الصخرية، والتي ترجع إلى العصر الحجري الحديث داخل وادي دائري شبه مغلق متفرع من وادي أبو صبيرة، وتصور تلك النقوش العديد من الحيوانات التي كانت موجودة في تلك المنطقة خلال هذا العصر مثل الزراف والأفيال والتماسيح.

Advertisements

وتضم أيضا أقدم نقوش تمثل مدينة صغيرة تظهر فيها علامات الاستقرار كرعي الحيوانات وزارعة الأشجار.

ومن جانبه قال عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان، أن بعض النقوش يرجح أنها تتضمن علامات الملكية المصرية مثل علامة "السرخ" أو واجهة قصر وعليها الصقر حورس رمز الملكية المصرية، وأيضا بعض المقاصير المقدسة مربوطة ومزينة بزخارف نباتية.

وقد تعرف بعض علماء الآثار علي بعض الرموز وهي تخص أسماء الملوك الأقدم الذين حكموا مصر قبل الأسرة الأولي مثل الملك العقرب أو نعرمر.

وأشار سعيد، إلي أن كثافة تلك النقوش في مكان واحد تدل علي استقرار الملكية وبداية نشأة وتكّون الدولة المصرية وسيطرتها علي تلك البقعة الصحراوية المترامية الأطراف؛ منذ العصور المطيرة وحتى بداية الأسرات الفرعونية، مما يدل علي امتداد نفوذ الملكية واستقرارها منذ الألف الرابع قبل الميلاد في جنوب مصر أي منذ 6000 عام.