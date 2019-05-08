أخبار مصر | "الصحة": ضبط وإعدام 15 طن ياميش غير صالح للاستهلاك الآدمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": ضبط وإعدام 15 طن ياميش غير صالح للاستهلاك الآدمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 15 طن و508 كيلو جرام ياميش رمضان و1470 لتر عصائر، ومياه معبأة، وألبان، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال تصنيع وتخزين وعرض وبيع الياميش بجميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا إتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء امن وصحى.

وأضاف، أن الحملات قامت بالمرور على 1170 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 3 طن و280 كيلو جرام ياميش و390 لتر عصائر ومشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، كما تم ضبط 12 طنًا و228 كيلوجرام آخرين، من الياميش عبارة عن "تمر وبلح وقمر الدين وفول صحيح ومجروش وفاصوليا وزبدة صفراء وأغذية أخرى"، بالإضافة إلى 1080 لتر لبن حليب معبأ، وذلك لاحتوائه على حشرات حية وميتة، وعدم وجود بيانات على بعض الأصنفة، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية أصناف أخرى، فيما تم سحب عدد 2150 عينة ياميش رمضان للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 819 محضر جنح حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 135 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصا على صحة المواطنين.

وأكدت "حمزة" على أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وجدير بالذكر انه تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي كافة شكاوى المواطنين عن المنتجات والمنشآت الغذائية المخالفة.