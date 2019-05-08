أخبار مصر | الحكومة تستخدم "التابلت" لعرض جدول الأعمال في اجتماعاتها بدلا من الورق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تستخدم "التابلت" لعرض جدول الأعمال في اجتماعاتها بدلا من الورق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الحكومة اجتماعها، اليوم، برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهو وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية، وذلك في خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة، والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها خلال الاجتماع.

والتابلت يتضمن عرض بروفايل شخصي لكل وزير، يستعرض من خلالها الوزير جدول أعمال الجلسة وموضوعاتها المختلفة، والعروض التقديمية التي يقدمها الوزراء خلال الجلسة، كما يُتيح هذا التطبيق للوزراء طلب إجراء مداخلة لتوضيح أمر ما، على النحو الذي يساهم في تحديث العمل الحكومي وتحقيق التواصل الفاعل.

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على مصر وشعبها الأبي بالخير واليُمن والبركات.

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات القومية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، والتي أوضحت حجم الجهد المبذول من جانب الدولة لتحقيق التنمية المنشودة في سيناء ومحافظات القناة، لاسيما تدشين أنفاق قناة السويس، مؤكدا أنها رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تضع تنمية سيناء على أجندة اهتماماتها، لافتاً إلى أن الدولة بدأت وتواصل تنفيذ مشروعات في هذه المنطقة باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه، حتى 2020، وهذا يضع على الحكومة مسئولية ضرورة الالتزام بالاستمرار في هذه المعدلات من العمل والإنجاز لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات، بمختلف تفاصيلها، خاصة المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في نهاية يونيو 2020.