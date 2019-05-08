أخبار مصر | "أطفال بلا مأوي" يتصدر مشروعات تخرج طلاب آداب إعلام طنطا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطفال بلا مأوي" يتصدر مشروعات تخرج طلاب آداب إعلام طنطا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ 15 طالب وطالبة من كلية الآداب جامعة طنطا، مشروع تخرجهم عن أطفال بلا مأوى، حيث قاموا بعمل تقارير تليفزيونية من داخل مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية، كما تجولوا مع فريق الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها في الشارع وكيفية تقديم الخدمة للأطفال بلا مأوي.

وشاركت الوزارة في احتفالية مشروعات التخرج التي نظمتها كلية الآداب جامعة طنطا والتي احتوت علي 11 مشروع تخرج لطلاب الإعلام من بينهم أطفال بلا مأوي.

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وأكد حازم الملاح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفالية حرص الوزارة علي تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه قدم الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا شكره لوزارة التضامن الاجتماعي لمجهوداتها في القضايا الاجتماعية وتبينها لقضية أطفال الشوارع والمشردين وطالب بتعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة.

وفي النهاية كرمت الكلية الوزارة نظير مجهوداتها؛ لمساعدة طلاب الكلية علي انجاز مشروع التخرج.