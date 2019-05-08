أخبار مصر | الإفتاء للصائمين: احرصوا على التقوى وحفظ الجوارح والذكر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء للصائمين: احرصوا على التقوى وحفظ الجوارح والذكر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الله عز وجل تكرَّم على أمتنا الإسلامية بشهر رمضان، وخصَّنا فيه بمزيد من البركات والنفحات، وفرض علينا فيه الصيام يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

وأوضحت الدار في فيديو موشن جرافيك، أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أن حكمة الصوم الكبرى وغايته المنشودة، بل ثمرة جميع الطاعات والقربات هي تحقيق تقوى الله، وهي ثمرة يجنيها من يراعي آداب الصيام ظاهرةً وباطنة.

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ووجهت الدار رسالة إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فقالت: "احرص أيها المسلمُ على أن تجعل من رمضانَ وسيلةً إلى تقوى الله بحفظ الجوارح وإدمان قراءة القرآن والذكر، واستثمار خصال الخير وأعمال البر، والتأسي بهدي النبي في هذا الشهر الكريم لتحقيق المعاني الصحيحة للإسلام".