انت الان تتابع الجندي: الجهر بالزنا كارثة.. متطبعوش سيديهات (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "قلة الأدب مع الله توجب العذاب"، مستشهدا بأمثلة منها "من يزني يستر على نفسه، إنما المشكلة في أن يطبع سيديهات ويوزعها على الناس، وكذلك الراقصة، التي ترقص أمام العامة وليس أمام سيدات فقط، والأمر نفسه مع السارق الذي يجاهر بسرقته". وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء: "إعلان المعصية أو الفاحشة تجلب الكارثة، بتتدخل السماء وربنا بينزل العقوبة والسخط وقلة البركة والخير وقلة استجابة الدعاء".

وتابع: نرى في الحياة كيف يتحول الجبابرة حينما تأتيهم الكارثة إلى ضعفاء ومساكين، والكل يردد ادعوا لفلان وادعوا لفلانة، نحن نقول لا تضع نفسك في وضع تحد مع الله، وفي النهاية تأسف وتتحسر دون إجابة. وأشار الجندي إلى أن هناك آيات قرآنية القصد منها السخرية من أصحاب المعاصي والفواحش، لافتا إلى أنها "أسلوب قاس