شكرا لقرائتكم خبر عن إطعام الصائمين من غير القادرين «دليفري».. ورقم خاص لتلقي الأوردرات بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مؤسسة ميدان الجنوب مبادرة «إفطار دليفرى لغير قادرين» التى تهدف لتوصيل طعام الإفطار لغير القادرين من المرضى والمسنين والمتعففين الذين لا يستطيعون الإفطار في موائد الرحمن المنتشرة بالأقصر.

وقال أشرف الهلالى، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، إن الفكرة طرحها أعضاء المؤسسة وتمت الموافقة عليها وهى فكرة جيدة، حيث إن الكثيرين من الصائمين من غير القادرين خاصة من كبار السن والمرضى لا يستطيعون الإفطار في موائد الرحمن التي تنظمها المؤسسة أو فى الموائد الأخرى المنتشرة بشوارع الأقصر خلال شهر رمضان.

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وأضاف الهلالى أنه تم الاتفاق على إنشاء مطبخ خاص في المؤسسة يشرف عليه أكبر وأشهر «الشيفات» في الأقصر، وتجهيز وجبات «5 نجوم» تحتوى على خبز طازج ولحوم وفراخ وعصائر ومياه معدنية وحلويات وفاكهة يتم تغليفها بشكل جيد وتوزيعها على غير القادرين من خلال مجموعة من المتطوعين.

وأكدت صابرين محمود، المدير التنفيذى للمؤسسة، أنه سيتم تخصيص رقم خاص لتلقي الطلبات والأوردرات من الأسر الأكثر احتياجا ومن غير القادرين من كبار السن وسيتم إرسال وجبات الإفطار لهم في مبادرة هي الأولى من نوعها في الأقصر.

وأضافت المدير التنفيذى للمؤسسة أن الراغبين في الحصول على وجبات الإفطار يمكنهم تسجيل أسمائهم أيضا عبر صفحة المؤسسة على فيسبوك، إضافة لتلقي الطلبات طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن الأسماء والعناوين الخاصة بالمستفيدين من المبادرة ستكون سرية للغاية، منعا لإحراج الصائمين الذين لا يرغبون في الظهور بموائد الرحمن.