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50 قدرة فول يومياً لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة المنيا في رمضان

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مبلغ 150 ألف جنيه، لتنفيذ مشروع قدرة الفول المدمس، خلال شهر رمضان الكريم، لصرف وجبات الفول، يومياً للأسر الأكثر احتياجاً والأَوْلَى بالرعاية، حيث توفر المحافظة 50 قدرة فول يومياً، طوال الشهر الكريم للمواطنين، في جميع أحياء مدينة المنيا، على أن يكون المشروع تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة المنيا ونادي الشباب.

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وتابع المحافظ، خلال جولة تفقدية أعمال التجهيز الخاصة بالمشروع، بنادي الشباب على كورنيش النيل، وستبدأ أعمال التوزيع السبت القادم بأحياء مدينة المنيا، وعدد من القرى.

وكانت محافظة المنيا قد استعدت لشهر رمضان الكريم، من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها إقامة «الخيمة الرمضانية»، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل، والتي تتسع لحوالي 250 شخص يومياً، وإقامة 10 معارض «لأهلاً رمضان»، بجميع مراكز المحافظة، لعرض كافة المستلزمات، والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

كما تواصل المحافظة تنفيذ برنامج الأنشطة التنموية والتثقيفية، لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، موزعة على مراكز المحافظة التسعن وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

50 قدرة فول يومياً لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمدينة المنيا في رمضان
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