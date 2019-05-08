شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 18 رحلة بالون لسوء الأحوال الجوية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت سرعة الرياح، الأربعاء، مع إعلان سلطات الطيران المدني حالة التأهب القصوى للتعامل مع التغيرات في حالة الطقس، في إلغاء رحلات البالون التي كان مقررًا إقلاعها بغرب الأقصر.

وقال محمود بدوي، صاحب إحدى شركات البالون، إنه تم إلغاء جميع رحلات البالون الطائر اليوم بسبب سرعة الرياح المحملة بالأتربة، والتى زادت على 6 كم في الساعة، ووجود صعوبة في الرؤية، مما أدى إلى تأجيل جميع الحجوزات لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح أن سلطات الطيران المدنى بمطار الأقصر قررت إلغاء حجوزات 18 رحلة كانت معدة للإقلاع بمطار البالون غرب الأقصر، لسوء الأحوال الجوية، والتغيرات المناخية التي تعوق عملية الطيران، وذلك حفاظا على أمن وسلامة السائقين، مؤكدا التزام جميع الشركات والعاملين بتحذيرات الطيران المدنى، ومعاودة الإقلاع بعد تحسن الأحوال الحوية في المواعيد المقررة.