شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعتمد إجراءات عاجلة للسيطرة على النمل الأبيض في 15 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، تقريرا من الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، موضحا ما قامت به الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة حتى الأول من رمضان من استعدادات لمواجهة النمل الأبيض مع بدء الموسم الصيفي، ودور وزارة الزراعة في السيطرة عليه لحماية المناطق السكنية والزراعة المصرية من مخاطرة.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن أعمال المكافحة والسيطرة على النمل الأبيض بدأت مبكرا بهدف السيطرة على الحشرة ومنع تكاثرها خصوصا مع بدء الموسم الصيفي، مشيرا إلى أن لجان المكافحة قامت بالمرور على 30 موقعا في 13 محافظة، وذلك لأنواع النمل تحت الأرضي، بالإضافة إلى مكافحة النمل في 6 مواقع بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد ضمن الأنواع الفوق أرضية، والتي تمت جميعها مجانا.

وأضاف «السباعي» أن غرفة عمليات تم تشكيلها لهذا الغرض مهمتها أن تتلقى البلاغات وتقوم اللجان الفنية بتمشيط مستعمرات النمل ومخزون المبيدات يكفي لأعمال المكافحة في مناطق الإصابة، موضحا أن التقارير الفنية توضح أن النمل الأبيض هاجم 10 آلاف و310 وحدات سكنية في 13 محافظة ضمن سوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد والشرقية وشمال سيناء والإسماعيلية ومطروح والسويس وأسوان وقنا والفيوم والأقصر وأسيوط، بالإضافة إلى هجومه على 477 وحدة سكنية مصابة بالنمل الأبيض بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، مشيرا إلى أنه يتم استخدام 2250 لتر مبيدات في تنفيذ أعمال المكافحة للنمل الأبيض وفقا للتوصيات الفنية للجنة مبيدات الآفات الزراعية.

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يأتي ذلك بينما بدأت الحكومة تفعيل الكتاب الدوري الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن زيادة انتشار الإصابة بحشرة النمل الأبيض بعدد من محافظات مصر وخاصة في السنوات الأخيرة وما تسببه من أضرار في الممتلكات العامة، وضرورة حظر إقامة أي منشآت عامة أو خاصة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية بمعرفة إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة ضد الإصابة بحشرة النمل الأبيض، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أنه تم تفعيل الإجراءات العلاجية للأماكن التي ينتشر بها النمل الأبيض تشمل تطبيق التوصيات الفنية لاستخدام المبيدات في مكافحة النمل للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وعدم الخلل بهذه التوصيات، والتنسيق بين الأجهزة الفنية التابعة لمديريات الزراعة بمختلف المحافظات الواقع في نطاقها أي إصابات بالنمل الأبيض.

وشدد «السباعي» على التنسيق بين المتخصصين في مكافحة النمل الأبيض بمديريات الزراعة للإشراف على عمليات المكافحة، وذلك في نطاق مستعمرات النمل الأبيض لضمان كفاءة إجراءات المكافحة في جميع مناطق الإصابات أو المناطق التي قد تتعرض لأي إصابة تتعلق بانتشار النمل الأبيض.

وأضاف أنه في حالة المباني الخرسانية يجب معاملة الأساس وكذلك أخشاب البناء بالمبيدات قبل استكمال البناء، وفي الأماكن المصابة يجب عدم استخراج تصريح بالبناء إلا بعد قيام أخصائي المكافحة بمديرية الزراعة بفحص الأرض وعلاجها في حالة إصابتها، مشيرا إلى أنه يمكن استعمال مصائد النمل الأبيض للكشف عن الإصابة، ويجب عمل وقاية للمنشآت الصناعية التي تنتج المواد السليلوزية.

وأصدرت وزارة الزراعة حزمة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار النمل الأبيض في المناطق السكنية منها عدم رش الحوائط والأسقف بالمبيدات على الإطلاق لخطورة ذلك على قاطني المساكن وعدم جدواه، وعدم إجراء معاملات كيماوية بالقرب من مصادر المياه (حنفيات الشرب، طلمبات المياه، الترع والمصارف)، وعدم خلط المبيد بالأسمنت في البناء ما لم يتوافر خواص معينة للأسمنت حتى لا يتدهور المبيد ويفقد فاعليته.