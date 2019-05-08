شكرا لقرائتكم خبر عن 6.385 مليون دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال الـ4 أشهر الماضية من أول يناير حتى نهاية إبريل الماضى، بلغت قيمتها 6.385 مليون دولار، وذلك لكمية إجمالية 14345217 طنًا.

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وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، في بيان اليوم الأربعاء: «بلغت قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 7.14 مليون دولار لكميه قدرها 137856 طنًا، في حين بلغ قيمة ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 242 مليون دولار لكمية قدرها 1246207 طنًا، والمحاصيل الحقلية 7.128 مليون دولار لكمية قدرها 1741080 طنًا والنباتات الطبية والعطرية 50 ألفا و500 دولار لكمية قدرها 72 طنًا».

وتابع: «إجمالي قيمة ما تم تصديره خلال شهر أبريل الماضي، بلغ 2.90 مليون دولار لكمية قدرها 6113054 طنًا»، مشيرًا إلى أن تلك الصادرات شملت تصدير محاصيل من معجون الطماطم وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة وملوخية خضراء وفول سودانى وبرتقال ومندرين وسورغم وذرة صفراء وكركديه جاف وبصل أخضر.

وقال الدكتور مهندس فتحى محروس عبدالله، رئيس تسويق الإدارة الزراعية، مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التي تم تصديرها خلال تلك الفترة البرتقال والمندرين واليوسفى ومحصول الفول السودانى.