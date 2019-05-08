شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون كيلو ياميش مستورد لتلبية احتياجات المصريين في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي المصري أن إجمالي واردات مصر من الياميش، خلال الفترة من الأول من يناير 2019، حتى مايو الحالي، بلغت 59 ألفًا و640 طنًا، بما يعادل 59 مليونًا و640 ألف كيلو جرام، من 11 صنفًا، ضمت البندق، والتمر الهندي، وجوز الهند، والصنوبر، وقراصيا، وقمر الدين، والكاجو، واللب، واللوز، والمشمشية، والمكسرات.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الأربعاء، أن واردات مصر من البندق بلغت 1507 طناً، مقابل استيراد 745 طناً من التمر الهندي، واستيراد 7344 طناً من جوز الهند، واستيراد 1608 أطنان من القراصيا، و2 طن من الصنوبر، و1689 طناً من قمر الدين، مقابل استيراد 492 طناً، و42 ألفاً، و23 طنًا من اللب، و1028 طناً من اللوز، و846 طناً من المشمشية، و622 طناً من المكسرات.