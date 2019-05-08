شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضبط وإعدام 15 طن ياميش غير صالح للاستهلاك الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 15 طنا و508 كيلوجرامات من ياميش رمضان، و1470 لتر عصائر، ومياه معبأة، وألبان، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، على محال تصنيع، وتخزين، وعرض وبيع الياميش، بجميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا إتباع الوزارة إجراءات إستباقية، لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.

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وأضاف مجاهد، أن الحملات مرت على 1170 منشأة غذائية، للتأكد من إستيفائها للإشتراطات الصحية، العامة، والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 3 أطنان و280 كيلو جرام ياميش، و390 لتر عصائر، ومشروبات لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 12 طنًا و228 كيلوجراماً، من الياميش عبارة عن «تمر، وبلح، وقمر الدين، وفول صحيح ومجروش، وفاصوليا، وزبدة صفراء، وأغذية أخرى»، بالإضافة إلى 1080 لتر لبن حليب معبأ، وذلك لإحتوائه على حشرات حية وميتة، وعدم وجود بيانات على بعض الأصناف، بالإضافة إلى إنتهاء صلاحية أصناف أخرى، فيما تم سحب عدد 2150 عينة ياميش رمضان للوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

من جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 819 محضر جنح، حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 135 منشأة غذائية، لمخالفتها للإشتراطات الصحية، الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصا على صحة المواطنين.

وأكدت «حمزة» أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر انه تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي كافة شكاوى المواطنين، عن المنتجات والمنشآت الغذائية المخالفة.